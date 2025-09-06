ЦАХАЛ атаковал многоэтажное здание в городе Газа, используемое ХАМАСом

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством Южного командования, атаковали многоэтажное здание, расположенное в городе Газа, которое использовалось террористической организацией ХАМАС.

Боевики ХАМАСа установили в здании средства сбора разведданных и оборудовали наблюдательные пункты для слежения за местоположением сил ЦАХАЛа в этом районе. Террористы заложили рядом со зданием многочисленные взрывные устройства, предназначенные для нанесения ущерба силам Армии обороны Израиля

Террористическая организация ХАМАС также создала рядом со зданием подземную инфраструктуру, используя которую, боевики координировали террористическую деятельность.

Перед атакой ЦАХАЛом были приняты меры для минимизации вероятности жертв среди гражданского населения, включая предупреждение людей, использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и другие разведывательные данные.

Ранее представитель ЦАХАЛа на арабском языке, полковник Авихай Эдраи, опубликовал "срочное сообщение" для жителей города Газа с призывом покинуть здание, расположенное в районе перекрестка Бейрут, и палатки, разбитые рядом с ним.

"ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удар по этому зданию из-за наличия в нем и возле него террористической инфраструктуры ХАМАСа. Ради вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться из этого района на юг, в гуманитарную зону в Хан-Юнисе", – сообщил он.

Эдраи также призвал жителей города Газа как можно скорее присоединиться к тысячам тех, кто уже покинул "столицу ХАМАСа".

"Можно эвакуироваться через улицу А-Рашид, быстро и на транспортных средствах без досмотра. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы как можно скорее перейти в этот район", – говорится в сообщении.

В связи с расширением действий ЦАХАЛа в городе Газа и установлением контроля над оплотами ХАМАСа в рамках операции "Колесницы Гидеона", Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе.