Организатор теракта в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса стал заместителем командующего КСИР

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Ахмада Вахиди заместителем командующего Корпусом стражей Исламской революции. Он сменит адмирала Али Фадави, который возглавит группу советников при командующем КСИР.

Вахиди в прошлом занимал посты министра обороны и министра иностранных дел. После ликвидации Израилем в июне 2025 года Хосейна Салами, он был назначен исполняющим обязанности командующего КСИР, однако позже его сменил Мохаммад Пакпур.

Вахиди называют одним из организаторов теракта, который произошел в Еврейском общинном центре Буэнос-Айреса в 1994 году. При взрыве заминированного автомобиля погибли 85 человек, около 300 получили ранения. В это время Вахиди возглавлял подразделение "Кудс", отвечающее за действие КСИР за пределами Ирана.

В апреле 2024 года кассационный суд Аргентины постановил, что теракт был спланирован Ираном и реализован "Хизбаллой". Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что Интерпол выдал ордер на его арест.