31 декабря 2025
31 декабря 2025
Ближний Восток

Организатор теракта в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса стал заместителем командующего КСИР

Иран
КСИР
Террористы
время публикации: 31 декабря 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 12:35

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Ахмада Вахиди заместителем командующего Корпусом стражей Исламской революции. Он сменит адмирала Али Фадави, который возглавит группу советников при командующем КСИР.

Вахиди в прошлом занимал посты министра обороны и министра иностранных дел. После ликвидации Израилем в июне 2025 года Хосейна Салами, он был назначен исполняющим обязанности командующего КСИР, однако позже его сменил Мохаммад Пакпур.

Вахиди называют одним из организаторов теракта, который произошел в Еврейском общинном центре Буэнос-Айреса в 1994 году. При взрыве заминированного автомобиля погибли 85 человек, около 300 получили ранения. В это время Вахиди возглавлял подразделение "Кудс", отвечающее за действие КСИР за пределами Ирана.

В апреле 2024 года кассационный суд Аргентины постановил, что теракт был спланирован Ираном и реализован "Хизбаллой". Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что Интерпол выдал ордер на его арест.

Ближний Восток
