x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 15:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 15:26
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Голосование за участников Матча всех звезд НБА. Дени Авдия занимает седьмое место в Западной конференции

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
Рейтинги
НБА
время публикации: 31 декабря 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 14:58
Голосование за участников Матча всех звезд НБА. Дени Авдия занимает седьмое место в Западной конференции
AP Photo/Amanda Loman

Началось голосование болельщиков по выбору участников Матча всех звезд НБА.

Игра состоится 15 февраля.

В Западной конференции лидируют Лука Дончич ((1 249 518) и Никола Йокич (1 128 962). В Восточной - Яннис Адетокунбо (1 192 296).

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия занимает седьмое место в Западной конференции (606 299).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Достижение Деррика Уайта. Леброн Джеймс проиграл в день рождения. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

"Барселона" проиграла "Монако". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Жальгирису"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Возвращение Адетокунбо. Сенсационная победа "Юты". Результаты матчей НБА