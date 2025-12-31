Голосование за участников Матча всех звезд НБА. Дени Авдия занимает седьмое место в Западной конференции
время публикации: 31 декабря 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 14:58
Началось голосование болельщиков по выбору участников Матча всех звезд НБА.
Игра состоится 15 февраля.
В Западной конференции лидируют Лука Дончич ((1 249 518) и Никола Йокич (1 128 962). В Восточной - Яннис Адетокунбо (1 192 296).
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия занимает седьмое место в Западной конференции (606 299).
