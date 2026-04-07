Государственная церемония в День памяти жертв Катастрофы и героизма пройдет без публики

Государственная церемония по случаю Дня памяти жертв Катастрофы и героизма в музее Холокоста Яд Вашем с участием президента Ицхака Герцога и главы правительства Биньямина Нетаниягу пройдет без публики и будет показана по телевидению и онлайн в записи.

Как сообщает Ynet, государственная церемония выйдет в эфир 13 апреля в 20:00.

Действующие указания Командования тылом не позволяют провести церемонию в Яд Вашем с участием зрителей: как правило, в этом мероприятии принимают участие сотни человек.

Помимо центральной церемонии в музее Холокоста Яд Вашем, состоится и традиционная церемония памяти "У каждого человека есть имя" в Кнессете. Во вторник, 14 апреля, на площади Варшавского гетто в Яд Вашем пройдет государственная церемония возложения венков, она также пройдет без публики.

Яд Вашем в течение всего Дня памяти жертв Катастрофы и героизма будет закрыт для посетителей.