Израиль

ЦАХАЛ приказал эвакуироваться жителям районов, откуда обстреливали Израиль

время публикации: 07 августа 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 20:25
ЦАХАЛ приказал эвакуироваться жителям районов, откуда обстреливали Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей нескольких кварталов в районах ад-Дарадж и ат-Туффах в городе Газа немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться на юг в сторону аль-Муаси.

"ЦАХАЛ объявляет о продолжении интенсивных операций в местах террористической активности, откуда запускают ракеты в сторону Израиля", – подчеркивает он.

Данное сообщение последовало вскоре после ракетного обстрела Израиля из сектора Газы: ракетная тревога сработала в Нир-Ам. ПВО уничтожили угрозу.

