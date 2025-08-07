ЦАХАЛ приказал эвакуироваться жителям районов, откуда обстреливали Израиль
время публикации: 07 августа 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 20:25
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей нескольких кварталов в районах ад-Дарадж и ат-Туффах в городе Газа немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться на юг в сторону аль-Муаси.
"ЦАХАЛ объявляет о продолжении интенсивных операций в местах террористической активности, откуда запускают ракеты в сторону Израиля", – подчеркивает он.
Данное сообщение последовало вскоре после ракетного обстрела Израиля из сектора Газы: ракетная тревога сработала в Нир-Ам. ПВО уничтожили угрозу.
Ссылки по теме