Биньямин Нетаниягу: "Мы займем сектор Газы и освободим палестинцев от ХАМАСа"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу накануне заседания "узкого" кабинета по вопросам политики и безопасности, на котором обсуждается план захвата сектора Газы, объявил о готовности оккупировать сектор Газы в интервью FOX News.

По словам главы правительства, Израиль не заинтересован занимать сектор Газы всегда: Израиль вынужден будет взять всю территорию сектора под свой контроль, чтобы обеспечить безопасность своих граждан и уничтожить все еще руководящий сектором Газы ХАМАС. "Мы должны освободить население сектора Газы от ХАМАСа, – подчеркнул Биньямин Нетаниягу. – После чего передадим сектор под власть гражданского правительства".

"И это не будет ни ХАМАС, ни кто-либо другой, кто провозглашает своей целью уничтожение Израиля, – заявил глава правительства. – Именно этого мы и хотим: освободить и самих себя, и население сектора Газы от чудовищного террора ХАМАСа".

Нетаниягу напомнил, что в последнее время все больше палестинцев выступают против ХАМАСа, поскольку они видят, что с ХАМАСом у них нет будущего. "Ведь они удерживают в заложниках не только наших похищенных, они удерживают в заложниках почти два миллиона палестинцев сектора Газы", – заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать Газу, контролировать ее или управлять ею. "Мы хотим создать буфер безопасности, передать управление гражданскому органу, – заявил Нетаниягу. – Хотим уничтожить и лишить власти неонацистский ХАМАС, который убивает младенцев и насилует женщин".

"Узкий" кабинет собрался в четверг вечером для обсуждения плана завоевания сектора Газы. Ожидается, что ЦАХАЛ будет действовать в центральных лагерях палестинских беженцев и в городе Газы. По сообщению "Кан", продолжительность операции оценивается в пять месяцев, и одна из целей этой операции – усиление давления на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.