x
07 августа 2025
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 20:50
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Более 80 контейнеров гуманитарной помощи сброшены в сектор Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 августа 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 20:17
Более 80 контейнеров гуманитарной помощи сброшены в сектор Газы
Ali Hassan/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в четверг, 7 августа, в соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и рядом стран, включая ОАЭ, Иорданию, Германию, Бельгию и Канаду, продолжились поставки гуманитарной помощи с воздуха.

За последние несколько часов были сброшены с парашютом более 80 контейнеров продовольствия, предоставленного пятью разными странами.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая ложные утверждения о намеренном голоде в Газе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

671-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2025

На Газу сброшены 107 контейнеров с гуманитарной помощью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2025

Канада присоединилась к десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы