Более 80 контейнеров гуманитарной помощи сброшены в сектор Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в четверг, 7 августа, в соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и рядом стран, включая ОАЭ, Иорданию, Германию, Бельгию и Канаду, продолжились поставки гуманитарной помощи с воздуха.

За последние несколько часов были сброшены с парашютом более 80 контейнеров продовольствия, предоставленного пятью разными странами.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая ложные утверждения о намеренном голоде в Газе.