Футбол. Неудобный соперник. "Астон Вилла" обыграла "Арсенал

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" обыграла "Арсенал" 2:1.

Команда из Бирмингема одержала пятую победу подряд.

"Астон Вилла" поднялась на второе место, отставая от "канониров" на 3 очка.

"Арсенал" под руководством Микеля Артеты в шестой раз проиграл "Астон Вилле". Чаще подопечные Артеты проигрывали только "Манчестер Сити" (7).

На 22-й минуте "канониры" забили. Но гол Эзе был отменен из-за офсайда.

на 36-й минуте Онана навесил. Инкалье продлил передачу. Мэтью Кэш ударом слету открыл счет 1:0.

На 52-й минуте "канониры" перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Сака прострелил. Защитники хозяев неудачно пытались вынести мяч. Троссар послал мяч в пустые ворота 1:1.

На пятой минуте компенсированного времени хозяева забили победный гол. Эмилиано Буэндиа первым разобрался в столпотворении в центре штрафной и послал мяч под перекладину 2:1.