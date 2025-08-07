x
Израиль

Началось заседание кабинета для обсуждения расширения операции в Газе

время публикации: 07 августа 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 18:46
Началось заседание кабинета для обсуждения расширения операции в Газе
Yonatan Sindel/Flash90

В Иерусалиме в канцелярии главы правительства началось заседание "узкого" кабинета по вопросам политики и безопасности, на котором будет обсуждаться продолжение и расширение военной операции в секторе Газы. Этой встрече предшествовала встреча главы правительства с министром финансов Бецалелем Смотричем.

На заседание прибыла юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, которая проигнорировала все заседания, на которых правительство обсуждала ее увольнение. Министр юстиции Ярив Левин просил отменить приглашение юрсоветницы на встречу кабинета, однако она отказалась выполнить его просьбу.

