Началось заседание кабинета для обсуждения расширения операции в Газе

В Иерусалиме в канцелярии главы правительства началось заседание "узкого" кабинета по вопросам политики и безопасности, на котором будет обсуждаться продолжение и расширение военной операции в секторе Газы. Этой встрече предшествовала встреча главы правительства с министром финансов Бецалелем Смотричем.

На заседание прибыла юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, которая проигнорировала все заседания, на которых правительство обсуждала ее увольнение. Министр юстиции Ярив Левин просил отменить приглашение юрсоветницы на встречу кабинета, однако она отказалась выполнить его просьбу.