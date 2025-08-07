x
07 августа 2025
|
последняя новость: 00:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 00:20
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мотоцикл сбил мужчину на 20 шоссе, врачи борются за его жизнь

время публикации: 07 августа 2025 г., 23:13 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 23:20
Мотоцикл сбил мужчину на 20 шоссе, врачи борются за его жизнь
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 60 лет получил крайне тяжелые травмы после того, как его сбил мотоцикл на шоссе 20 между развязками Шиват а-Кохавим и Маапилим. Мотоциклист получил легкие травмы.

По словам представителей "Маген Давид Адом", мужчина получил крайне тяжелую травму головы и травму конечностей, его состояние быстро ухудшалось. Медики начали реанимацию, параллельно с реанимационными мероприятиями они повезли пострадавшего в больницу "Ихилов" в критическом состоянии.

Мотоциклист, получивший легкие травмы, был эвакуирован в больницу "Меир".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

На 5-й трассе мотоцикл сбил мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

В Иерусалиме мотоцикл сбил девочку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025

В аварии с участием мотоцикла и автомобиля в Тель-Авиве пострадали два человека