Мотоцикл сбил мужчину на 20 шоссе, врачи борются за его жизнь
время публикации: 07 августа 2025 г., 23:13 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 23:20
Мужчина в возрасте около 60 лет получил крайне тяжелые травмы после того, как его сбил мотоцикл на шоссе 20 между развязками Шиват а-Кохавим и Маапилим. Мотоциклист получил легкие травмы.
По словам представителей "Маген Давид Адом", мужчина получил крайне тяжелую травму головы и травму конечностей, его состояние быстро ухудшалось. Медики начали реанимацию, параллельно с реанимационными мероприятиями они повезли пострадавшего в больницу "Ихилов" в критическом состоянии.
Мотоциклист, получивший легкие травмы, был эвакуирован в больницу "Меир".
