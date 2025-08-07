Мотоцикл сбил мужчину на 20 шоссе, врачи борются за его жизнь

Мужчина в возрасте около 60 лет получил крайне тяжелые травмы после того, как его сбил мотоцикл на шоссе 20 между развязками Шиват а-Кохавим и Маапилим. Мотоциклист получил легкие травмы.

По словам представителей "Маген Давид Адом", мужчина получил крайне тяжелую травму головы и травму конечностей, его состояние быстро ухудшалось. Медики начали реанимацию, параллельно с реанимационными мероприятиями они повезли пострадавшего в больницу "Ихилов" в критическом состоянии.

Мотоциклист, получивший легкие травмы, был эвакуирован в больницу "Меир".