07 августа 2025
последняя новость: 18:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 августа 2025
07 августа 2025
последняя новость: 18:12
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Бойцы с ПТСР устроили акцию протеста возле Кирии в Тель-Авиве и перекрыли Аялон

Акции протеста
Резервисты
Психология
Социальные проблемы
время публикации: 07 августа 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 18:12

Несколько десятков участников боевых действий устроили в четверг, 7 августа, акцию протеста возле Кирии в Тель-Авиве. Они утверждают, что министерство обороны и ЦАХАЛ не предоставляют надлежащего лечения пережившим боевой шок и страдающим от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).

В ходе акции протеста произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, после чего участники акции спустились на шоссе Аялон и на несколько минут заблокировали шоссе.

Как сообщает Walla, один из участников акции кричал: "Если вы не прислушаетесь к нам сейчас, вы увидите нас скоро в гробах".

Напомним, в последние месяцы произошло более 15 случаев самоубийств среди военнослужащих, как срочников, так и резервистов. Министерство обороны, минздрав и другие ведомства сообщают о существовании множества программ и способов психической и эмоциональной помощи для резервистов и сотрудников спецслужб, однако пострадавшие от ПТСР говорят, что получить помощь зачастую невозможно, бюрократические проволочки не под силу преодолеть человеку в тяжелом психическом состоянии, а очереди к психиатрам занимают многие месяцы.

Израиль
