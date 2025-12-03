x
03 декабря 2025
Израиль

В парке Ашдода мужчина с топором в руках угрожал прохожим

Криминал
время публикации: 03 декабря 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 20:17
В парке Ашдода мужчина с топором в руках угрожал прохожим
Пресс-служба полиции Израиля

Жители Ашдода сообщили в полицию, что в городском парке мужчина с топором в руках преследует прохожих.

Мужчина с топором задержан полицейскими. Это житель Ашдода, ему около 20 лет. При задержании он оказывал сопротивление и пытался напасть на полицейских.

Задержанный доставлен в отделение полиции. По окончании допроса будет принято решение о необходимости продления ареста и проведения психиатрической экспертизы.

Израиль
