В парке Ашдода мужчина с топором в руках угрожал прохожим
время публикации: 03 декабря 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 20:17
Жители Ашдода сообщили в полицию, что в городском парке мужчина с топором в руках преследует прохожих.
Мужчина с топором задержан полицейскими. Это житель Ашдода, ему около 20 лет. При задержании он оказывал сопротивление и пытался напасть на полицейских.
Задержанный доставлен в отделение полиции. По окончании допроса будет принято решение о необходимости продления ареста и проведения психиатрической экспертизы.
