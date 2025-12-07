15 курсантов летной школы ВВС ЦАХАЛа помещены под арест за дисциплинарные нарушения

За месяц до окончания обучения в летной школе 15 курсантов были помещены под арест продолжительностью от трех до шести дней за употребление алкоголя, разглашение конфиденциальной информации и нарушение запрета на встречу с родственниками.

Инцидент, в результате которого были наказаны курсанты, произошел 27 ноября. После напряженной недели, включавшей значительные физические нагрузки и сложные экзамены, курсанты, в соответствии с установленными правилами, были размещены в изолированном месте для отдыха и восстановления. (По информации в СМИ, это была одна из гражданских гостиниц).

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во время этого уикэнда "несколько курсантов нарушили инструкции, допустили нарушение дисциплины и правил, касающихся безопасности информации". (По данным СМИ, курсанты сообщили родителям адрес гостиницы, чтобы встретиться с ними, а также для "снятия напряжения" употребляли алкоголь. При этом СМИ утверждают, что употребление алкоголя было разрешено одним из командиров).

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ходе расследования, которым руководил командующий ВВС ЦАХАЛа, генерал-майор Томер Бар, были выявлены многочисленные случаи нарушения правил. В связи с этим все причастные, как курсанты, так и сотрудники учебного состава, подверглись командным и дисциплинарным взысканиям.

Командующий ВВС Томер Бар похвалил командира летной школы за быструю и профессиональную реакцию, отметив, что несмотря на тяжелую нагрузку и длительные боевые действия, не будет послаблений по принципиальным вопросам, касающимся ценностей военно-воздушных сил.