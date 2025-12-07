"Кан-11": члены "Народных сил" Абу Шабаба начали сдаваться ХАМАСу

Израильский телеканал "Кан-11" сообщил со ссылкой на свои источники в секторе Газы, что члены "Народных сил" Абу Шабаба и других вооруженных группировок начали сдаваться ХАМАСу.

В минувшие выходные ХАМАС дал членам "Народного ополчения" и других группировок, вооруженных Израилем, 10 дней для того, чтобы сдаться, обещая им сохранить жизнь. Источник отмечает, что толчком послужило заявление одного из глав объединения семейных кланов сектора Газы, который заявил, что причиной смерти Абу Шабаба стало сотрудничество с Израилем. Он также предупредил, что "коллаборационистам" не удастся сделать то, с чем Израиль не справился за последние два года, и что они сами будут уничтожены.

После убийства Абу Шабаба "Народные силы" распространили видео с заявлением "пресс-секретаря" Абу аль-Касра о том, что противостояние с ХАМАСом продолжится. Причем это видео было выложено на странице в Facebook Расана ад-Дахини, заместителя Абу Шабаба, который в настоящее время, по всей видимости, находится в больнице "Барзилай" в Ашкелоне, куда был доставлен на вертолете ЦАХАЛа после тяжелого ранения.

4 декабря стало известно, что был убит лидер "Народных сил", контролирующих восточный Рафиах на юге Газы, Ясир Абу Шабаб. По оценке израильских спецслужб, Абу Шабаб был убит не ХАМАСом, а в результате внутреннего конфликта. Не исключено, что его ликвидировали "по заказу" ХАМАСа. Хотя в соцсетях широко разошлась версия о том, что Абу Шабаба застрелили во время перестрелки с представителями семьи Абу Снима (из того же бедуинского клана Тарабин), которые пытались вызволить родственника, арестованного "Народными силами". По разным данным, в общей сложности были убиты от пяти до восьми человек. Ходят слухи, что арестованного казнили после того, как стало известно о гибели Абу Шабаба.

Первоначально сообщалось, что убит также Расан ад-Дахини, заместитель Абу Шабаба. Но позже выяснилось, что он был ранен и эвакуирован в Израиль.

Дорон Кадош, журналист радиостанции "Галей ЦАХАЛ", со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что после покушения Ясир Абу Шабаб был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где скончался от полученных ран. По сообщению Walla, Абу Шабаб скончался до прибытия в больницу, еще во время попыток его эвакуации. Официально это не комментируется.

Недавно Абу Шабаб заявлял, что ему и его людям удалось ликвидировать часть террористов, оказавшихся в "туннелях Рафиаха", и захватить еще нескольких террористов ХАМАСа. Были распространены кадры жестоких допросов пленных.

Ясир Абу Шабаб заявил о себе в июне 2025 года, сообщив, что контролирует восточный Рафиах на юге сектора Газы и собирается превратить его в "зону без ХАМАСа". В июле редакции Newsru.co.il удалось добиться интервью с Абу Шабабом (беседовала Марианна Беленькая).

Первая информация о нем появилась осенью 2024 года в арабских СМИ в контексте разграбления гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы. Некоторые издания называли "Народные силы" преступной группировкой, Абу Шабаба обвиняли в контрабандистской деятельности и связях с террористической группировкой "Исламское государство". Сам он это отрицал.

В интервью Абу Шабаба для Newsru.co.il говорилось, что у "Народных сил" есть полная координация с израильской армией в вопросах безопасности и гражданских вопросах при посредничестве Махмуда аль-Хабаша, при этом подчеркивалось, что тот не выступает от имени ПА. Абу Шабаб заявлял о стремлении "Народных сил" установить контроль над всем сектором Газы.

О себе он рассказывал так: "Я палестинец из Газы, родился в Рафахе 27 февраля 1990 года. Женат, имею семерых детей и принадлежу к самому крупному бедуинскому племени в Палестине – Тарабин. Я основал "Народные силы" во время войны, после рокового нападения 7 октября, чтобы противостоять хаосу и терроризму ХАМАСа. Я работал в строительном секторе с ранней юности и до теракта 7 октября... До войны я провел в Арабской Республике Египет год и восемь месяцев и вернулся примерно за два месяца до ее начала. Во время войны я переходил из одного района для перемещенных лиц в другой... Мы первыми разоблачили хищение гуманитарной помощи ХАМАСом. Мы конфисковали грузовики, предназначенные для их членов, и раздали их груз перемещенным лицам". Он также заявлял, что его брат и другие члены "Народных сил" были убиты в ноябре 2024 года после того, как они остановили хищение гуманитарной помощи ХАМАСом.

"Мы хотим положить конец конфликту с Израилем, достигнув стадии создания безопасных зон, свободных от ХАМАСа и вооруженных формирований. Мы создадим там независимое гражданское правительство, которое будет призывать к миру с Израилем, положит конец экстремизму в мечетях и образовательных программах и обеспечит сосуществование всех на основе уважения и общих интересов. Именно это мы начали делать в районах, контролируемых "Народными силами" в восточном Рафахе", – говорил летом Абу Шабаб в интервью Newsru.co.il.