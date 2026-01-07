x
Израиль

Трагический инцидент в Иерусалиме: полиция добивается обвинения водителя автобуса в убийстве

Полиция
Расследование
Иерусалим
время публикации: 07 января 2026 г., 10:41 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 10:54
Трагический инцидент в Иерусалиме: полиция добивается обвинения водителя автобуса в убийстве
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция намерена добиваться обвинения водителя автобуса, насмерть сбившего подростка в Иерусалиме вечером 6 января, в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В суде полиция будет ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей на 15 дней.

Трагический инцидент произошел во время многотысячной акции протеста ультраортодоксов против закона о призыве. На перекрестке улиц Шамгар и Охель Йегошуа демонстранты перекрыли дорогу, и автобус компании Extra, следовавший по 64-му маршруту, врезался в толпу. Сбив одного из протестующих, водитель продолжил движение; автобус еще около 500 метров ехал с зажатым под ним человеком, прежде чем остановился.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть 14-летнего Йосефа Айзенталя, жителя иерусалимского квартала Рамот. Еще трое подростков в возрасте 14-17 лет получили легкие травмы.

По данным СМИ, водитель заявил, что пытался как можно быстрее покинуть район демонстрации, но был окружен толпой, которая бросала в автобус камни, оскорбляла и плевала в него. Перед наездом он обращался в полицию с просьбой о помощи. В правоохранительных органах подчеркивают, что рассматривают все версии, однако после первичного расследования приняли решение добиваться для водителя самого тяжкого обвинения.

Израиль
