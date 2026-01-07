x
Израиль

Минпрос угрожает лишить финансирования несколько ультраортодоксальных школ

Мин.образования
время публикации: 07 января 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 19:51
Минпрос угрожает лишить финансирования несколько ультраортодоксальных школ
Nati Shohat/Flash90

Министерство просвещения уведомило несколько школ ультраортодоксального сектора о том, что они могут лишиться государственного финансирования.

По информации издания "А-Йом", причиной этого шага является то, что учебные заведения не выполняют свои обязательства по преподаванию базовых предметов в установленном объеме. В письме говорится, что лицензии этих школ могут быть отозваны в конце текущего учебного года, в конце июня.

Кроме того, минпрос предупреждает, что учебным заведениям, не соответствующим критериям, не будет выделено финансирование на следующий учебный год.

"А-Йом" пишет, что ответы, полученные от учебных заведений в декабре, признаны минпросом "недостаточными".

