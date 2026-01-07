x
Суд вновь ввел ограничения в отношении Йонатана Уриха

время публикации: 07 января 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 13:26
Суд вновь ввел ограничения в отношении Йонатана Уриха
Noam Revkin Fenton/Flash90

Окружной суд Центрального округа вынес распоряжение возобновить ограничения, наложенные на бывшего помощника Биньямина Нетаниягу Йонатана Уриха: установленный законом срок в 180 дней по делу об утечке секретного документа в Bild не истек, тогда как по делу "Катаргейта" ограничения ввести уже нельзя.

Как сообщает 14 канал ИТВ, в суд было подано два ходатайства о продлении ограничений в отношении Уриха: по делу Bild и по "Катаргейту", причем второе ходатайство было подано очень близко к дате истечения срока, так что это не позволило провести заседание и принять решение в рамках требуемого периода.

В соответствии с законом и практикой, введенной Верховным судом, определено, что после прекращения действия ограничительных условий у суда нет полномочий возобновлять или продлевать их.

Однако по делу Bild 180 дней с момента введения ограничений не истекли, поэтому суд распорядился возобновить ограничения по этому делу до принятия иного решения.

