07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 января 2026
07 января 2026
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Минюст Израиля призвал отказаться от использования суррогатного материнства в Украине

Украина
Минюст
Израиль
Дети
время публикации: 07 января 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 10:28
Минюст Израиля призвал отказаться от использования суррогатного материнства в Украине
Chat GPT

Структура по координации борьбы с торговлей людьми при социальном департаменте министерства юстиции Израиля опубликовала предупреждение для израильтян, рассматривающих возможность суррогатного материнства за рубежом: ведомство рекомендует не проводить процедуры суррогатного материнства в Украине.

В сообщении напоминается, что в июне 2023 года минюст публиковал предупреждение о рисках суррогатных программ в северном Кипре, Албании и Кении. Сейчас, по данным минюста Израиля, появились тревожные индикаторы и в Украине.

Среди отмеченных проблем: случаи насилия в отношении суррогатных матерей; эксплуатация особо уязвимых женщин; привоз в Украину иностранок исключительно для участия в таких процедурах; драконовские условия в договорах, ущемляющие права суррогатной матери и фактически игнорирующие войну в стране; неплатежи за выполненную процедуру.

Ведомство подчеркивает, что в крайних случаях совокупность этих признаков может указывать не только на нарушения гражданских прав, но и на уголовные преступления, включая торговлю людьми.

"Рекомендуется на данном этапе воздержаться от проведения процедур суррогатного материнства в Украине, чтобы предотвратить причинение вреда суррогатным матерям, предполагаемым родителям и новорожденным, а также избежать серьезных юридических трудностей в дальнейшем", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста Израиля.

Израиль
