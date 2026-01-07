Депутат Кнессета Айман Удэ призвал израильских арабов к "гражданскому неповиновению"

Глава партии ХАДАШ Айман Удэ в интервью радиостанции "Кан" призвал израильских арабов к проведению долгосрочной акции гражданского неповиновения в знак протеста против неспособности государства обуздать преступность в арабском секторе.

"Я совсем не доверяю полиции. Но вопрос в том, что мы будем делать? Мы можем полагаться только на себя в борьбе против государственных институтов. Нужна реальная акция гражданского неповиновения. Если жизнь наших детей не будет нормальной, то и жизнь государства не должна быть нормальной", – заявил Удэ. Он добавил: "Мы хотим жить в обществе, в котором нет оружия. Потому что оружие – зло, независимо от того, направлено ли оно против араба или против еврея".

Айман Удэ заявил, что за три с половиной года, в течение которых Итамар Бен-Гвир занимает пост министра национальной безопасности, преступность в арабском секторе не сократилась, а лишь продолжает расти.

Он призвал к забастовке в арабском секторе, которая "продлилась бы дольше, чем один день". Он обратился к арабским врачам, а также специалистам из других сфер с призывом принять участие в забастовке. Он также потребовал от "Гистадрута", местных органов власти и всех израильтян присоединиться к забастовке."

За 7 дней, прошедших с начала 2026 года, жертвами преступности в арабском секторе стали 11 человек.