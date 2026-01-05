x
В Кафр-Каре застрелен мужчина, это третье убийство в арабском секторе за сутки

время публикации: 05 января 2026 г., 21:54 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 21:56
В Кафр-Каре застрелен мужчина, это третье убийство в арабском секторе за сутки

Полиция Израиля расследует убийство в деревне Кафр-Кара. Мужчина, личность которого устанавливается, был убит из огнестрельного оружия. По оценкам парамедиков, ему около 30 лет.

На месте преступления находятся следователи и криминалисты, ведется розыск стрелявшего.

Это третье убийство в арабском секторе за последние сутки, и седьмое с начала 2026 года.

