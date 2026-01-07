Правительство намерено переподчинить главного военного прокурора начальнику генштаба

Межминистерская комиссия по законодательству рассмотрит на ближайшем заседании законопроект, согласно которому главный военный прокурор будет полностью переведен в подчинение начальника генерального штаба ЦАХАЛа.

Как сообщает "Кан", этот законопроект инициировал депутат Кнессета Ошер Шкалим ("Ликуд") и, судя по всему, его поддержат ультраортодоксальные партии. Несмотря на кризис вокруг закона о призыве, ШАС и "Яадут а-Тора" объявили, что поддержат все инициативы коалиции, касающиеся юридической системы. Ультраортодоксы приняли это решение в качестве ответа на решение БАГАЦа заморозить перевод средств школам и сетям, контролируемым ШАС и "Яадут а-Тора".

Законопроект Ошера Шкалима, представленный на фоне дела Ифат Томер-Йерушалми, меняет иерархию, существующую на данный момент. До сих пор военная прокуратура профессионально подчинялась министерству юстиции, в частности юридическому советнику правительства, а в вопросах военных – начальнику генерального штаба. Предлагаемый закон полностью переводит главного военного прокурора под командование начальника генерального штаба. В этой ситуации начальник генерального штаба сможет вмешиваться и в юридические решения, которые принимаются главным военным прокурором.

В юридической системе утверждают, что такой шаг ослабит позиции Израиля в международных судах, так как больше не будет иметь силу утверждение о том, что подозрения в совершении военных преступлений расследуются независимыми структурами.