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Израиль

Юрсоветник Кнессета потребовала объявить закон об изучении Торы декларативным

Кнессет
Яадут а-Тора
время публикации: 07 июля 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:36
Юрсоветник Кнессета потребовала объявить закон об изучении Торы декларативным
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по регламенту продолжает обсуждение Основного закона об изучении Торы.

Юридический советник Кнессета Сагит Афик потребовала прояснить в письменном в виде, что является исключительно декларативным и не имеет силы при решении о распределении материальных привилегий между резервистами и учащимися йешив.

"Этот законопроект открывает возможность того, что льготы, которые сегодня получают резервисты, станут получать и учащиеся йешив", - заявила юридический советник Кнессета.

Израиль
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