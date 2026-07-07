Юрсоветник Кнессета потребовала объявить закон об изучении Торы декларативным

Комиссия Кнессета по регламенту продолжает обсуждение Основного закона об изучении Торы.

Юридический советник Кнессета Сагит Афик потребовала прояснить в письменном в виде, что является исключительно декларативным и не имеет силы при решении о распределении материальных привилегий между резервистами и учащимися йешив.

"Этот законопроект открывает возможность того, что льготы, которые сегодня получают резервисты, станут получать и учащиеся йешив", - заявила юридический советник Кнессета.