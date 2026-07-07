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Израиль

Арестован водитель, сбивший насмерть нелегала возле бедуинского поселка в Негеве

Полиция
Нелегалы
Погибшие
ДТП
Негев
время публикации: 07 июля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:24
Арестован водитель, сбивший насмерть нелегала возле бедуинского поселка в Негеве
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 24-летнего палестинца, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия в бедуинском поселении в Негеве. Как сообщает Walla со ссылкой на источники в полиции, подозреваемый сбил на автомобиле трех нелегально находившихся в Израиле палестинцев, один из которых погиб.

Сотрудники подразделения ЯМАР "Ротем" задержали подозреваемого в понедельник, после завершения полицейской погони. Инцидент произошел днем ранее недалеко от кибуца Шомрия.

По данным следствия, водитель сбил трех палестинцев, незаконно находившихся в Израиле. Один из пострадавших скончался на месте. Еще двое получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу "Сорока".

Подозреваемый, 24-летний нелегал из Дуры, был обнаружен в Беэр-Шеве. В ходе операции полицейские также нашли автомобиль, который, предположительно, использовался при совершении наезда. Машина была спрятана под водовозом.

Во вторник подозреваемый будет доставлен в мировой суд Беэр-Шевы, где полиция попросит продлить срок его содержания под стражей в интересах следствия.

Израиль
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