Единственный победитель "Лото" получит 40 миллионов шекелей

Державшийся несколько недель главный выигрыш в "Лото", наконец, разыгран: единственный победитель угадал все шесть чисел (7, 11, 18, 22, 35 и 36) и "сильную" цифру – 4. Победитель, отправивший обычный билет "Лото", получит 40 миллионов шекелей.

Все шесть цифр без "сильного" номера угадали шесть человек, каждый из них получит по 375 тысяч шекелей. Пять номеров плюс "сильный" номер угадали 79 человек, каждый из них получит по 6748 шекелей. Пять номеров без "сильного" номера угадали 352 человека, выигрыш каждого из них составит 964 шекеля.