Полиция рассекретила новые видеоматериалы к двухлетию операции "Арнон"

Два года назад, 8 июня 2024 года, бойцы спецподразделения полиции (ЯМАМ) совместно с ШАБАКом и ЦАХАЛом провели операцию "Арнон", одну из самых дерзких операций по освобождению заложников из плена ХАМАСа. В ходе этой операции были освобождены: Ноа Аргамани, Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив.

Во время операции погиб офицер ЯМАМа Арнон Змора, именем которого она и была названа.

К годовщине этих событий полиция рассекретила новые видеоматериалы, в том числе кадры с Арноном Зморой во время боя с террористами.

В субботу, 8 июня, в 10:00 в Нусейрате две группы спецназа с разных сторон подходят к двум домам, в которых удерживаются заложники. Группы передвигаются в густонаселенном районе палестинского анклава средь белого дня, когда вокруг них находятся тысячи местных жителей и сотни боевиков ХАМАСа. Палестинцы утверждают, что спецназ приехал на грузовике, доставляющем гуманитарную помощь. ЦАХАЛ это отрицает.

После того, как данные с наземных средств наблюдения и беспилотников показали, что вокруг 3-4-этажных зданий, в которых удерживаются заложники, нет подозрительного движения, обе группы получили приказ действовать.

Спасение Ноа Аргамани, которая удерживалась отдельно от остальных заложников, прошло относительно гладко. Позднее девушка рассказывала, как удивилась, когда в ее дверь постучали: "Это ЦАХАЛ, мы пришли спасти тебя".

У второй группы возникли сложности. В доме, где удерживались Альмог Меир-Ян, Андрей Козлов и Шломи Зив, находились десятки боевиков. Завязалась перестрелка. Офицер спецназа пограничной полиции ЯМАМ Арнон Змора, шедший первым, был смертельно ранен. Ликвидировав боевиков, его бойцы должны были эвакуировать своего командира.

Вокруг дома, из которого раздавались выстрелы, собрались десятки боевиков, вооруженных автоматами, гранатометами, пулеметами.

Под шквальным огнем спецназовцы вместе с заложниками садятся в грузовик, но грузовик глохнет.

Командование Южного военного округа активирует заранее подготовленный план спасательной операции: дроны, истребители и вертолеты израильских ВВС начинают наносить интенсивные удары по боевикам с воздуха. Сотни бойцов из 7-й бригады, бригады "Цанханим", "Гивати", "Кфир" пешком, на танках и бронетранспортерах выдвигаются к Нусейрату, катера ВМФ обстреливают лагерь с моря.

Силам подкрепления удается изолировать место боя, обеспечив безопасный отход основным силам с тремя заложниками. Командование Южного округа в качестве исключения разрешает ударным вертолетам ВВС приземлиться в центре Газы для проведения спасательной операции под прикрытием огня с самолетов. Истребители ВВС ликвидируют боевиков, находившихся в десятке метров от бойцов и заложников.

В 11:50 последние бойцы спецназа погружаются в вертолеты, которые вылетают в больницы Израиля. В больнице врачи констатируют смерть Арнона Зморы, именем которого названа операция.