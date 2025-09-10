Минфин разрешил беспошлинный импорт в Израиль ультрапастеризованного молока

После того, как стало ясно, что эпидемия ящура в Европе не позволит организовать импорт в Израиль обычного пастеризованного молока даже после отмены пошлин, министерство финансов разрешило беспошлинный импорт из Европы ультрапастеризованного молока.

Согласно указу, "ультрапастеризованное молоко, служащее заменителем пастеризованного молока, продается в Европе по цене, позволяющей экономически целесообразный импорт".

В Молочном совете, в свою очередь, заявили, что "импорт не является решением", что "ультрапастеризованное молоко не является заменителем пастеризованного молока", и что "сегодня на рынках в Израиле есть избыток ультрапастеризованного молока, и спрос на него низкий".