Минфин разрешил беспошлинный импорт в Израиль ультрапастеризованного молока
время публикации: 10 сентября 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 07:36
После того, как стало ясно, что эпидемия ящура в Европе не позволит организовать импорт в Израиль обычного пастеризованного молока даже после отмены пошлин, министерство финансов разрешило беспошлинный импорт из Европы ультрапастеризованного молока.
Согласно указу, "ультрапастеризованное молоко, служащее заменителем пастеризованного молока, продается в Европе по цене, позволяющей экономически целесообразный импорт".
В Молочном совете, в свою очередь, заявили, что "импорт не является решением", что "ультрапастеризованное молоко не является заменителем пастеризованного молока", и что "сегодня на рынках в Израиле есть избыток ультрапастеризованного молока, и спрос на него низкий".
