МИД Ирана: пока не дан ответ на предложение США

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил агентству IRNA, что Тегеран продолжает рассматривать предложение США, переданное пакистанским посредником, и пока не дал свой ответ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном возможна и что за последние сутки прошли "очень хорошие переговоры". По данным Axios, американские официальные лица ожидают ответа Тегерана на предложенный Вашингтоном меморандум в течение 24-48 часов.