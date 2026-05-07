МИД Ирана: пока не дан ответ на предложение США
время публикации: 07 мая 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 18:50
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил агентству IRNA, что Тегеран продолжает рассматривать предложение США, переданное пакистанским посредником, и пока не дал свой ответ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном возможна и что за последние сутки прошли "очень хорошие переговоры". По данным Axios, американские официальные лица ожидают ответа Тегерана на предложенный Вашингтоном меморандум в течение 24-48 часов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 мая 2026