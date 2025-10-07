x
07 октября 2025
Израиль

Вторая годовщина трагедии 7 октября: около домов политиков проходят манифестации

время публикации: 07 октября 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 08:19
7 октября, во вторую годовщину нападения террористов на Израиль из Газы, около домов израильских политиков проходят манифестации с требованием сделать все возможное для спасения заложников.

Подобные акции были организованы в разных районах страны. В частности, около домов министра иностранных дел Гидеона Саара, около дома министра транспорта Мири Регев, около домов депутатов Юлия Эдельштейна, Ариэля Кельнера и других.

На фоне продолжающихся переговоров об условиях сделки с ХАМАСом активисты, участвующие в подобных акциях протеста, пытаются оказывать давление на израильских политиков.

Помимо акций около домов политиков, во многих районах проходят демонстрации.

