В больницу "Сорока" из Рахата доставлен маленький ребенок с тяжелыми травмами

В Рахате при невыясненных обстоятельствах получил тяжелые травмы полуторагодовалый ребенок. Родители его привезли в пункт неотложной медицинской помощи в городе, откуда на "скорой" его доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шева.

Парамедики отмечают, что характер травм, полученных ребенком, может свидетельствовать о том, что он был сбит машиной.

Полиция расследует обстоятельства, при которых был травмирован мальчик.