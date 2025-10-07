В больницу "Сорока" из Рахата доставлен маленький ребенок с тяжелыми травмами
время публикации: 07 октября 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 16:53
В Рахате при невыясненных обстоятельствах получил тяжелые травмы полуторагодовалый ребенок. Родители его привезли в пункт неотложной медицинской помощи в городе, откуда на "скорой" его доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шева.
Парамедики отмечают, что характер травм, полученных ребенком, может свидетельствовать о том, что он был сбит машиной.
Полиция расследует обстоятельства, при которых был травмирован мальчик.
