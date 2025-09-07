ЦАХАЛ нанес удар по многоэтажному зданию, использовавшемуся ХАМАСом

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в качестве объекта террористической инфраструктуры. Судя по приложенному к сообщению изображению, речь идет о высотном здании "Ар-Руйя".

В соответствии с этим сообщением, боевики ХАМАСа установили в здании средства сбора разведданных и оборудовали наблюдательные позиции для слежения за расположением сил ЦАХАЛа в районе. В рамках подготовки организации к наземным действиям сил ЦАХАЛа в городе Газа, рядом со строением были заложены многочисленные взрывные устройства.

Перед ударом были предприняты шаги по снижению риска для гражданского населения, включая предупреждение жителей, применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование дополнительной разведывательной информации.