07 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по многоэтажному зданию, использовавшемуся ХАМАСом

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 сентября 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 18:51
Ali Hassan/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по многоэтажному зданию в городе Газа, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в качестве объекта террористической инфраструктуры. Судя по приложенному к сообщению изображению, речь идет о высотном здании "Ар-Руйя".

В соответствии с этим сообщением, боевики ХАМАСа установили в здании средства сбора разведданных и оборудовали наблюдательные позиции для слежения за расположением сил ЦАХАЛа в районе. В рамках подготовки организации к наземным действиям сил ЦАХАЛа в городе Газа, рядом со строением были заложены многочисленные взрывные устройства.

Перед ударом были предприняты шаги по снижению риска для гражданского населения, включая предупреждение жителей, применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование дополнительной разведывательной информации.

