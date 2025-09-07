"Кан": США передали ХАМАСу "принципы всеобъемлющего соглашения"

Власти США передали руководству террористической организации ХАМАС набор принципов будущей сделки с Израилем, чтобы обозначить основные направления будущих переговоров, сообщает "Кан".

Речь не идет о полноценном формальном проекте соглашения.

В сообщении "Кан" говорится, что этот набор принципов был передан через израильского посредника Гершона Баскина, ранее участвовавшего в переговорах по обмену с ХАМАСом ("сделка Шалита").

Не исключено, что именно с этим связано то, что вечером 6 сентября ХАМАС сообщил, что "возобновляет подтверждение своего согласия" на предложенный посредниками план прекращения огня от 18 августа. ХАМАС объявил, что "открыт к любым идеям и инициативам, которые обеспечат постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газы, беспрепятственный и безусловный доступ гуманитарной помощи, а также "реальный обмен пленными" путем переговоров через посредников.

Глава израильской переговорной группы, министр стратегического планирования Рон Дермер, на этой неделе вылетит в США для контактов с администрацией Дональда Трампа по ходу переговоров.

Напомним, 18 августа ХАМАС заявил о своем согласии на предложение по прекращению огня, основанное на плане Стивена Виткоффа с "рядом уточнений", внесенных ХАМАСом. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на палестинский источник тогда уточнял, что частичное предложение предусматривает отвод израильских сил примерно на 1000 метров на севере и востоке сектора Газы (за исключением районов Байт-Лахия и Шуджаийя). В обмен на освобождение 10 заложников и передачу тел 18 убитых, Израиль должен освободить из тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные заключения, и 60 – приговоренных к более чем 15 годам тюрьмы. В обмен на тело одного израильтянина Израиль обязуется передать тела 10 палестинцев. Кроме того, в рамках сделки должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины.

Израиль продолжает настаивать на полном освобождении заложников – и живых, и убитых. Таким образом, говоря о "согласии на план от 18 августа" ХАМАС не уступает. Однако сам факт публикации этого заявления свидетельствует о давлении, под которым находится ХАМАС, и о влиянии начала "операции башен" в городе Газа.