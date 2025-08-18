Арабские источники: ХАМАС согласился на частичную сделку. Израиль пока это не подтверждает

Катарский телеканал "Аль-Араби" передал, что ХАМАС передал посредникам ответ на последнее предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газы. Эту информацию подтвердили представители ХАМАСа в интервью "Аль-Джазире".

Источник в Иерусалиме, комментируя сообщение телеканала "Аль-Араби" заявил службе новостей N12, что в Израиле об этом пока ничего не известно. "Мы пока не получили ответ ХАМАСа в письменном виде, и поэтому ничего не можем сказать", – цитирует N12 собеседника.

Сайт "Мако" пишет, что дипломатический источник заявил, что обсуждаемый в данный момент текст соглашения на 98% совпадает с предложением Виткоффа, на которое Израиль уже соглашался раньше. По его словам, в данный момент, "все ждут ответа Нетаниягу".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что посредники надеются получить ответ от Израиля до конца дня.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на палестинский источник передал, что частичное предложение предусматривает отвод израильских сил примерно на 1000 метров на севере и востоке сектора Газы (за исключением районов Байт-Лахия и Шуджаийя). В обмен на освобождение 10 заложников и передачу тел 18 убитых, Израиль должен освободить из тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные заключения, и 60 – приговоренных к более чем 15 годам тюрьмы. В обмен на тело одного израильтянина Израиль обязуется передать тела 10 палестинцев. Кроме того, в рамках сделки должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в соцсети Х прокомментировал неофициальную информацию о том, что ХАМАС согласился на частичную сделку, которая предусматривает освобождение 10 заложников и передачу Израилю тел 18 убитых израильтян в обмен на освобождение из тюрем террористов.

"У Нетаниягу нет мандата на частичную сделку", – написал Бен-Гвир.

Журналистам министр национальной безопасности и глава партии "Оцма Иегудит" заявил: "Если Нетаниягу капитулирует перед ХАМАСом и остановит войну, это станет трагической ошибкой на многие поколения вперед. В прошлый раз он не смог воспользоваться ультиматумом Трампа, который требовал освобождения всех заложников, в противном случае он угрожал, что "разверзнутся врата ада", хотя я тогда и предупреждал, что это будет ошибкой", – заявил Бен-Гвир, добавив: "У нас есть возможность сейчас разгромить ХАМАС, и я говорю премьер-министру – у тебя нет мандата соглашаться на частичную сделку, не добив ХАМАС".

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "ХАМАС впервые за долгие недели готов обсуждать сделку – только из опасений по поводу захвата Газы".