06 сентября 2025
06 сентября 2025
Израиль

ХАМАС объявил о готовности "к любым инициативам, которые приведут к прекращению войны"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 06 сентября 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 22:14
ХАМАС объявил о готовности "к любым инициативам, которые приведут к прекращению войны"
AP Photo/Abed Hajjar

Террористическая организация ХАМАС сообщила, что она "возобновляет подтверждение своего согласия" на предложенный посредниками план прекращения огня от 18 августа.

В заявлении группировки сказано, что ХАМАС "открыт к любым идеям и инициативам, которые обеспечат постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газа, беспрепятственный и безусловный доступ гуманитарной помощи, а также "реальный обмен пленными" путем переговоров через посредников.

Напомним, 18 августа ХАМАС заявил о своем согласии на предложение по прекращению огня, основанное на плане Стивена Виткоффа с "рядом уточнений", внесенных ХАМАСом.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на палестинский источник тогда уточнял, что частичное предложение предусматривает отвод израильских сил примерно на 1000 метров на севере и востоке сектора Газы (за исключением районов Байт-Лахия и Шуджаийя). В обмен на освобождение 10 заложников и передачу тел 18 убитых, Израиль должен освободить из тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные заключения, и 60 – приговоренных к более чем 15 годам тюрьмы. В обмен на тело одного израильтянина Израиль обязуется передать тела 10 палестинцев. Кроме того, в рамках сделки должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины.

Израиль продолжает настаивать на полном освобождении заложников – и живых, и убитых. Таким образом, говоря о "согласии на план от 18 августа" ХАМАС не уступает. Однако сам факт публикации этого заявления свидетельствует о давлении, под которым находится ХАМАС, и о влиянии начала "операции башен" в городе Газа.

Израиль
