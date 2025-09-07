Нетаниягу: "Ликвидирован террорист, который в звонке родителям хвастался убийством 10 израильтян"

Биньямин Нетаниягу в официальном аккаунте в соцсети Х написал, что в Газе ликвидирован боевик, звонивший родителям из израильского кибуца, и хваставшийся тем, что убивает израильтян.

"Мы расширяем операцию в окрестностях города Газы и внутри него. Мы ликвидируем боевиков "Нухбы", участвовавших в резне 7 октября, включая того проклятого террориста, который позвонил своим родителям и похвастался, что своими руками убил десять израильтян. Сейчас мы связались с родными погибшей (имеется в виду, по всей видимости израильтянка, с телефона которой звонил террорист. прим. ред.) и сообщили им, что террорист ликвидирован", – написал Нетаниягу.

В субботу, 6 сентября, источники в Газе сообщили о ликвидации ЦАХАЛом боевика ХАМАСа Махмуда Махди Афана, хваставшегося родителям убийством израильтян в разговоре по телефону. Он был ликвидирован на прошлой неделе в результате удара по цели в Дир аль-Балахе.

24 октября 2023 года ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что возле сектора Газы обнаружен мобильный телефон израильтянки, с которого после убийства его хозяйки террорист позвонил своему отцу в сектор Газы. Нетаниягу: "Ликвидирован боевик "Нухбы", который в звонке родителям что убил 10 израильтян".

Эта запись была Израилем также обнародована на заседании Совета безопасности ООН.