Источник в Газе: ЦАХАЛ уничтожил боевика ХАМАСа, участвовавшего в резне 7 октября

По сообщениям из сектора Газы, боевик ХАМАСа Махмуд Махди Афана, участвовавший в резне 7 октября и хваставшийся совершенными им убийствами, был ликвидирован два дня назад в результате удара по цели Дир аль-Балахе.

В разговоре, запись которого была опубликована в начале войны, он сказал своему отцу: "Я говорю с тобой с телефона одной еврейки, я убил ее и ее мужа, своими руками я убил 10 человек".