x
06 сентября 2025
|
последняя новость: 21:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2025
|
06 сентября 2025
|
последняя новость: 21:18
06 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источник в Газе: ЦАХАЛ уничтожил боевика ХАМАСа, участвовавшего в резне 7 октября

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 06 сентября 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 19:53
Источник в Газе: ЦАХАЛ уничтожил боевика ХАМАСа, участвовавшего в резне 7 октября
AP Photo/Maya Alleruzzo

По сообщениям из сектора Газы, боевик ХАМАСа Махмуд Махди Афана, участвовавший в резне 7 октября и хваставшийся совершенными им убийствами, был ликвидирован два дня назад в результате удара по цели Дир аль-Балахе.

В разговоре, запись которого была опубликована в начале войны, он сказал своему отцу: "Я говорю с тобой с телефона одной еврейки, я убил ее и ее мужа, своими руками я убил 10 человек".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2025

701-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2025

ЦАХАЛ атаковал многоэтажное здание в городе Газа, используемое ХАМАСом