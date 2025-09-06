Источник в Газе: ЦАХАЛ уничтожил боевика ХАМАСа, участвовавшего в резне 7 октября
время публикации: 06 сентября 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 19:53
По сообщениям из сектора Газы, боевик ХАМАСа Махмуд Махди Афана, участвовавший в резне 7 октября и хваставшийся совершенными им убийствами, был ликвидирован два дня назад в результате удара по цели Дир аль-Балахе.
В разговоре, запись которого была опубликована в начале войны, он сказал своему отцу: "Я говорю с тобой с телефона одной еврейки, я убил ее и ее мужа, своими руками я убил 10 человек".