Заседание правительства Израиля вновь пройдет в защищенном помещении

Вторую неделю подряд воскресное заседание правительства Израиля будет проходить в защищенном помещении.

Напомним, что меры по обеспечению безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца были значительно усилены после ликвидации в Сане главы правительства хуситов и многих высокопоставленных правительственных чиновников движения "Ансар Аллах". Усилены меры безопасности и в отношении других высокопоставленных государственных чиновников.

4 сентября ЦАХАЛом была официально подтверждена ликвидация 12 высокопоставленных лидеров террористического режима хуситов в Йемене, в том числе премьер-министра правительства хуситов Ахмада Галиба Насера ар-Рахауи.