x
28 августа 2025
|
последняя новость: 00:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 00:00
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дом начальника Генштаба облит красной краской. Нетаниягу назвал демонстрантов экстремистами

время публикации: 28 августа 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 23:11
Эяль Замир
Пресс-служба ЦАХАЛа

Возле дома начальника Генштаба Эяла Замира в Од а-Шароне полиция задержала пятерых демонстрантов за нарушение общественного порядка и причинение ущерба имуществу и зданию.

По информации сайта i24 протестующие выплеснули красную краску на дом и на прилегающую к нему территорию. У демонстрантов, требующих прекращения войны в Газе, были плакаты: "Ты против оккупации Газы, откажись!".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил действия демонстрантов, назвав их "экстремистами".

"Я осуждаю осквернение дома начальника Генштаба Эяля Замира активистами экстремистского движения. ЦАХАЛ под руководством начальника Генштаба действует морально и решительно, чтобы разгромить ХАМАС и вернуть всех наших заложников. Любая попытка нанести вред ему и другим офицерам должна быть осуждена. Призываю правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных в этом гнусном деянии", – говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2025

Шесть демонстрантов задержаны на антивоенном митинге в Хайфе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

Шествие семей похищенных: "Призываем солдат не выполнять приказ и не входить в Газу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

Войны в "Кирие", замки Левина и будущий арабский список. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

Кац против Замира: "После событий 7 октября армия не будет бесконтрольной"