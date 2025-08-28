Дом начальника Генштаба облит красной краской. Нетаниягу назвал демонстрантов экстремистами

Возле дома начальника Генштаба Эяла Замира в Од а-Шароне полиция задержала пятерых демонстрантов за нарушение общественного порядка и причинение ущерба имуществу и зданию.

По информации сайта i24 протестующие выплеснули красную краску на дом и на прилегающую к нему территорию. У демонстрантов, требующих прекращения войны в Газе, были плакаты: "Ты против оккупации Газы, откажись!".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил действия демонстрантов, назвав их "экстремистами".

"Я осуждаю осквернение дома начальника Генштаба Эяля Замира активистами экстремистского движения. ЦАХАЛ под руководством начальника Генштаба действует морально и решительно, чтобы разгромить ХАМАС и вернуть всех наших заложников. Любая попытка нанести вред ему и другим офицерам должна быть осуждена. Призываю правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных в этом гнусном деянии", – говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.