08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

После угроз Ирана ЦАХАЛ нанес еще один удар по Бейруту

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 08 апреля 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 19:29
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад в Бейруте был атакован боевик "Хизбаллы". Подробности этой операции будут раскрыты позднее.

Это сообщение поступило вскоре после того, как Иран потребовал прекратить удары по Ливану, обвиняя Израиль в нарушении соглашения о временном прекращении огня. Тегеран предупредил: если атаки не прекратятся, то он выйдет из соглашения.

При этом иранские новостные агентства, связанные с КСИР, передали, что в ответ на нарушения соглашения со стороны Израиля вновь перекрыт Ормузский пролив.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
