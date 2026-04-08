После угроз Ирана ЦАХАЛ нанес еще один удар по Бейруту

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад в Бейруте был атакован боевик "Хизбаллы". Подробности этой операции будут раскрыты позднее.

Это сообщение поступило вскоре после того, как Иран потребовал прекратить удары по Ливану, обвиняя Израиль в нарушении соглашения о временном прекращении огня. Тегеран предупредил: если атаки не прекратятся, то он выйдет из соглашения.

При этом иранские новостные агентства, связанные с КСИР, передали, что в ответ на нарушения соглашения со стороны Израиля вновь перекрыт Ормузский пролив.