После угроз Ирана ЦАХАЛ нанес еще один удар по Бейруту
время публикации: 08 апреля 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 19:29
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад в Бейруте был атакован боевик "Хизбаллы". Подробности этой операции будут раскрыты позднее.
Это сообщение поступило вскоре после того, как Иран потребовал прекратить удары по Ливану, обвиняя Израиль в нарушении соглашения о временном прекращении огня. Тегеран предупредил: если атаки не прекратятся, то он выйдет из соглашения.
При этом иранские новостные агентства, связанные с КСИР, передали, что в ответ на нарушения соглашения со стороны Израиля вновь перекрыт Ормузский пролив.
