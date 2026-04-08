08 апреля 2026
последняя новость: 19:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Трамп: соглашение о прекращении огня c Ираном не распространяется на Ливан

время публикации: 08 апреля 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 19:05
Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью PBS, что Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном. "Это из-за "Хизбаллы". Они не включены в сделку. Но мы решим этот вопрос, все нормально", – сказал он.

Отвечая на вопрос, как он относится к продолжающимся ударам Израиля по ливанской группировке, Трамп заявил: "Это часть сделки – все это понимали. Это отдельная стычка. И давайте побыстрее".

"Я попыталась спросить его, сожалеет ли он о том, что написал в сети Truth Social о гибели цивилизации, сказала, что демократы выступили резко против. Но он отключился", – написала журналистка Лиз Ландерс.

Полуофициальное иранское агентство Fars сообщило о закрытии Ормузского залива в связи с ударами Израиля по Ливану, которые Тегеран расценивает как грубое нарушение условий соглашения о временном перемирии.

Ранее агентство со ссылкой на источник в военных и силовых структурах сообщило, что Иран завершает подготовку "сдерживающих операций" против военных объектов на территории Израиля.

Tasnim, другое иранское агентство, связанное с КСИР, передало, что Тегеран может выйти из соглашений, если израильские атаки в Ливане не прекратятся.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Fars: Иран закрыл Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

МИД Ирана ответил Трампу заявлением об иранских "могущественных вооруженных силах"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 апреля 2026

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном