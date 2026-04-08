08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Служба тыла обновила инструкции для населения на 9 апреля

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 20:15 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 20:21
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение обновить инструкции для населения.

До 6:00 9 апреля будут действовать старые рекомендации. С 6:00 и до 20:00 часов вечера инструкции изменены следующим образом:

На "линии противостояния", на севере Голанских высот, в Верхней Галилее, в Хайфском заливе, а также в Кацрине и Кидмат-Цви продолжат действовать ограничения:

Образовательная деятельность разрешена только в защищенных от обстрелов помещениях;

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек на улице и до 200 в помещении.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Пляжи закрыты.

В Нижней и Центральной Галилее, в районе А-Амаким, Кармеле, Вади-Аре, округе Менаше, Самарии, Гуш-Дане, округах Яркон и Шфела разрешены массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

На остальной территории страны отменены все ограничения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
