Внимание, розыск: пропал 20-летний Рафаэль Цион, житель Кирьят-Арбы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 20-летнего Рафаэля Циона, жителя Кирьят-Арбы. В последний раз его видели 7 декабря в 17:45 недалеко от дома.

Приметы пропавшего: рост 1.73, короткие темные волосы, носит длинную челку, карие глаза. Был одет в черную толстовку, зеленые спортивные штаны, белые кроссовки с черными полосами фирмы Nike.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию в Хевроне по телефону 02-9959555.