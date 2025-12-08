x
08 декабря 2025
последняя новость: 20:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 декабря 2025
08 декабря 2025
последняя новость: 20:17
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Освобожденный заложник Йосеф Хаим Охана эвакуирован с акции протеста "харедим"

время публикации: 08 декабря 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 19:26
Освобожденный заложник Йосеф Хаим Охана эвакуирован с акции протеста "харедим"
Yossi Aloni/Flash90

Полиция эвакуировала с шоссе номер 4 освобожденного из плена террористов заложника Йосефа Хаима Охану, который случайно оказался на месте акции протеста ультраортодоксов против призыва в армию. Демонстранты перегородили путь его машине.

Охана был освобожден из плена 13 октября текущего года в последней группе выживших заложников, в самом начале первого этапа последней сделки с ХАМАСом.

