08 января 2026
08 января 2026
В "Бен-Гурионе" задержан пассажир из Германии, в багаже которого нашли восемь пистолетов

Расследование
Полиция
Вооружения
Контрабанда
время публикации: 08 января 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 09:56
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что в аэропорту "Бен-Гурион" по прибытии из Германии был задержан житель Беэр-Яакова (примерно 40 лет), подозреваемый в причастности к незаконной перевозке оружия.

Во время проверки в его багаже обнаружили восемь пистолетов. Оружие изъято и направлено в криминалистические лаборатории полиции Израиля для проведения экспертиз.

Сегодня задержанного доставят в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

