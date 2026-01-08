В "Бен-Гурионе" задержан пассажир из Германии, в багаже которого нашли восемь пистолетов
время публикации: 08 января 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 09:56
Полиция сообщила, что в аэропорту "Бен-Гурион" по прибытии из Германии был задержан житель Беэр-Яакова (примерно 40 лет), подозреваемый в причастности к незаконной перевозке оружия.
Во время проверки в его багаже обнаружили восемь пистолетов. Оружие изъято и направлено в криминалистические лаборатории полиции Израиля для проведения экспертиз.
Сегодня задержанного доставят в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.