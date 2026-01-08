Сообщения об обстреле автобуса на шоссе №6 возле развязки Аин-Тут

Поступили предварительные сообщения о выстрелах в направлении пассажирского автобуса, ехавшего по шоссе №6 в районе развязки Аин-Тут.

После проверки инцидента полиция сообщила, что речь идет о криминальном конфликте.

Бригады МАДА, прибывшие на место происшествия, обнаружили двоих пострадавших: мужчина в возрасте 25 лет находился в критическом состоянии, медики приступили к реанимационным мероприятиям. Еще один мужчина ранен легко.