08 января 2026
Израиль

Сообщения об обстреле автобуса на шоссе №6 возле развязки Аин-Тут

время публикации: 08 января 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 22:03
Сообщения об обстреле автобуса на шоссе №6 возле развязки Аин-Тут
Пресс-служба МАДА

Поступили предварительные сообщения о выстрелах в направлении пассажирского автобуса, ехавшего по шоссе №6 в районе развязки Аин-Тут.

После проверки инцидента полиция сообщила, что речь идет о криминальном конфликте.

Бригады МАДА, прибывшие на место происшествия, обнаружили двоих пострадавших: мужчина в возрасте 25 лет находился в критическом состоянии, медики приступили к реанимационным мероприятиям. Еще один мужчина ранен легко.

