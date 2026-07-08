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Израиль

На КПП "Мишор-Адумим" задержана жительница ПА, пытавшаяся пронести нож

Иудея и Самария
время публикации: 08 июля 2026 г., 12:40 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 12:43
На КПП "Мишор-Адумим" задержана жительница ПА, пытавшаяся пронести нож
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила, что утром 8 июля на КПП при въезде в промышленную зону Мишор-Адумим была задержана 45-летняя жительница деревни Эйн ас-Султан (около Иерихона, Палестинская автономия), пытавшаяся пронести нож.

Около 06:00 поступило сообщение об обнаружении ножа в ходе проверки безопасности. При просмотре записей с камер наблюдения была замечена женщина, бросившая нож в кусты.

На место происшествия были направлены бойцы ЯСАМ, другие полицейские и пограничники. Подозреваемая, работающая в одном из предприятий промышленной зоны Мишор-Адумим, была обнаружена и задержана.

Израиль
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