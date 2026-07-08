На КПП "Мишор-Адумим" задержана жительница ПА, пытавшаяся пронести нож

Пресс-служба полиции сообщила, что утром 8 июля на КПП при въезде в промышленную зону Мишор-Адумим была задержана 45-летняя жительница деревни Эйн ас-Султан (около Иерихона, Палестинская автономия), пытавшаяся пронести нож.

Около 06:00 поступило сообщение об обнаружении ножа в ходе проверки безопасности. При просмотре записей с камер наблюдения была замечена женщина, бросившая нож в кусты.

На место происшествия были направлены бойцы ЯСАМ, другие полицейские и пограничники. Подозреваемая, работающая в одном из предприятий промышленной зоны Мишор-Адумим, была обнаружена и задержана.