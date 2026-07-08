Житель Бейт-Шемеша обвинен в изнасилованиях несовершеннолетней

Прокуратура Иерусалима предъявила обвинение жителю Бейт-Шемеша почти 18-ти лет в совершении тяжких сексуальных преступлений против несовершеннолетней.

Согласно обвинительному заключению, в течение примерно двух лет обвиняемый совершал сексуальные преступления против несовершеннолетней, когда ей было от 8 до 10 лет. Его обвиняют в изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах и непристойных действиях.

Запрещена публикация любых данных, которая могла бы привести к идентификации жертвы преступления или обвиняемого. Так как оба они являются несовершеннолетними.

Прокуратура потребовала оставить обвиняемого под стражей до окончания уголовного разбирательства.