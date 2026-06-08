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Израиль

Командование тыла: 9 июня после 6:00 отменены все ограничения на большей части Израиля

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 08 июня 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 18:50
Командование тыла: 9 июня после 6:00 отменены все ограничения на большей части Израиля
Пресс-служба командования тыла

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до 6 утра 9 июня.

С 6:00 9 июня вступит в силу режим частичной активности в населенных пунктах на границе с Ливаном, а также Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях – до 400 человек.

В остальных районах страны отменены все ограничения.

"Необходимо продолжать соблюдать указания Командования тыла и следить за новостями через официальные каналы распространения информации", – подчеркивается в сообщении.

Израиль
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