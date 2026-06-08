Житель Кафр-Касема обвиняется в контактах с ХАМАСом и подстрекательстве к террору

ШАБАК и полиция округа Шарон задержали жителя Кафр-Касема в возрасте около 20 лет по подозрению в контактах с иностранным агентом и распространении под его руководством подстрекательских и пропагандистских материалов против Государства Израиль.

Согласно сообщению служб безопасности, задержание было произведено в последние недели после получения информации, указывавшей на то, что подозреваемый поддерживает связь с внешним куратором и по его указанию распространяет в социальных сетях материалы подстрекательского характера.

В ходе расследования, проведенного ШАБАКом и полицией, было установлено, что подозреваемый публиковал и распространял пропагандистские материалы террористической организации ХАМАС, а также видеозаписи, фотографии и сообщения, которые, по версии следствия, были направлены на создание паники среди населения Израиля, нанесение ущерба международному имиджу Государства Израиль и искажение деятельности сил безопасности и ЦАХАЛа.

Следствие также утверждает, что подозреваемый знал личность человека, с которым поддерживал связь, и был осведомлен о его принадлежности к террористической организации ХАМАС. По данным следствия, он разделял цели организации и действовал из поддержки ее деятельности во время войны.

По завершении расследования против подозреваемого подано обвинительное заключение по статьям, связанным с преступлениями против безопасности государства.