В результате вооруженного нападения в деревне Кабул тяжело ранен мужчина
время публикации: 08 июня 2026 г., 21:05 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 21:05
В деревне Кабул на севере Израиля в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненому около 25 лет, на реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу в Нагарии.
Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025