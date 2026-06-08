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Израиль

В результате вооруженного нападения в деревне Кабул тяжело ранен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 08 июня 2026 г., 21:05 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 21:05
В результате вооруженного нападения в деревне Кабул тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Кабул на севере Израиля в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненому около 25 лет, на реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу в Нагарии.

Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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