В результате вооруженного нападения в деревне Кабул тяжело ранен мужчина

В деревне Кабул на севере Израиля в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненому около 25 лет, на реанимационном автомобиле он был доставлен в больницу в Нагарии.

Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.