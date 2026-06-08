Командование тыла требует ужесточить меры безопасности в аэропорту "Бен-Гурион"

После очередного ракетного обстрела из Ирана Командование тыла потребовало ввести дополнительные меры безопасности в отношении работы международного аэропорта "Бен-Гурион".

Рассматривается возможность закрытия воздушного пространства Израиля, как это было во время предыдущих военных действий с Ираном. "Кипа" отмечает, что в настоящий момент аэропорт продолжает работать, рейсы выполняются по расписанию.

Министр транспорта Мири Регев также сообщила, что на данный момент небо не закрыто, и перебоев авиасообщения нет. Тем не менее, по результатам обсуждения ситуации "узким" кабинетом министров ситуация может измениться.