Командование тыла требует ужесточить меры безопасности в аэропорту "Бен-Гурион"
время публикации: 08 июня 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 08:52
После очередного ракетного обстрела из Ирана Командование тыла потребовало ввести дополнительные меры безопасности в отношении работы международного аэропорта "Бен-Гурион".
Рассматривается возможность закрытия воздушного пространства Израиля, как это было во время предыдущих военных действий с Ираном. "Кипа" отмечает, что в настоящий момент аэропорт продолжает работать, рейсы выполняются по расписанию.
Министр транспорта Мири Регев также сообщила, что на данный момент небо не закрыто, и перебоев авиасообщения нет. Тем не менее, по результатам обсуждения ситуации "узким" кабинетом министров ситуация может измениться.